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Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз

Общество
1 апреля, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В российском Центре по примирению также сообщают, что 1 апреля Гуту покинули еще 100 мирных жителей

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, в том числе по коридору в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин вышло более 29 тыс. человек.

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Об этом сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 153 240 человек", - сообщил генерал.

По гуманитарному коридору с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин за воскресенье из Гуты вышли 100 мирных жителей, с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 330 человек. "Кроме этого, с сегодняшнего дня данный гуманитарный коридор открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей", - сообщил Евтушенко.

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