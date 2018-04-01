Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер правнук композитора Римского-Корсакова

Общество
1 апреля, 21:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Александр Андреевич Римский-Корсаков был ученый физик-ядерщик

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Правнук композитора Николая Римского-Корсакова - ученый физик-ядерщик Александр Римский-Корсаков скончался в пятницу, 30 марта. Об этом сообщается в официальной группе в социальной сети "Вконтакте" Музея-квартиры Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

"Ушел из жизни Александр Андреевич Римский-Корсаков (1936-2018), правнук композитора, продолжатель рода по линии младшего сына - Владимира Николаевича. Вся жизнь его была связана с Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина - многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора", - говорится в сообщении. Как следует из сообщения, ученый скончался в пятницу, 30 марта.

Как отмечается в сообщении, Александр Римский-Корсаков участвовал в обследовании станции после Чернобыльской аварии, увлекался астрономией и живописью. "Имя А. А. Римского-Корсакова известно и уважаемо в научном мире. Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях. С юных лет, как и композитор, он увлекся астрономией. Но тогда интерес к звездному небу победила ядерная физика", - сообщили в музее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники