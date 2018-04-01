Умер правнук композитора Римского-Корсакова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Правнук композитора Николая Римского-Корсакова - ученый физик-ядерщик Александр Римский-Корсаков скончался в пятницу, 30 марта. Об этом сообщается в официальной группе в социальной сети "Вконтакте" Музея-квартиры Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

"Ушел из жизни Александр Андреевич Римский-Корсаков (1936-2018), правнук композитора, продолжатель рода по линии младшего сына - Владимира Николаевича. Вся жизнь его была связана с Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина - многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора", - говорится в сообщении. Как следует из сообщения, ученый скончался в пятницу, 30 марта.

Как отмечается в сообщении, Александр Римский-Корсаков участвовал в обследовании станции после Чернобыльской аварии, увлекался астрономией и живописью. "Имя А. А. Римского-Корсакова известно и уважаемо в научном мире. Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях. С юных лет, как и композитор, он увлекся астрономией. Но тогда интерес к звездному небу победила ядерная физика", - сообщили в музее.