СМИ: Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Лондон по итогам последних двух месяцев впервые в современной истории опередил Нью-Йорк по числу убийств. Об этом сообщила в воскресенье газета The Independent on Sunday.

По информации издания, в британской столице наблюдается резкий рост числа убийств. В феврале в Лондоне совершено 15 убийств, в Нью-Йорке - 14. Город на Темзе опередил по этому печальному показателю крупнейший город США и в марте: 22 убийства против 21.

Последним из совершенных в Лондоне наиболее тяжких преступлений стало убийство в субботу 36-летней женщины. В столице Великобритании она стала 30-й жертвой в этом году, умершей от ножевых ранений. Число преступлений с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе находится сейчас на максимальном уровне с 2011 года, за прошлый год оно выросло сразу на 12%.

Издание не уточняет, какой именно период рассматривается при сравнении количества убийств в двух городах.

Лондон и Нью-Йорк соразмерны по численности населения, если считать его в пределах административных границ городов (8,8 и 8,6 млн). С пригородами население американского города существенно больше.

При этом Лондон традиционно считается куда более безопасным городом. По итогам прошлого года число убийств в британской столице оказалось более чем вдвое меньшим, чем в крупнейшем городе США.