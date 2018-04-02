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У православных христиан наступает Страстная неделя

Общество
2 апреля, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Патриарх Кирилл будет ежедневно совершать богослужения в московских храмах

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Самое строгое время года, Страстная седмица, наступает в понедельник у православных христиан. Это время, когда вспоминаются последние дни земной жизни Христа, его распятие и погребение. Она подготавливает к главному торжеству - празднику Воскресения Христова, который в этом году приходится на 8 апреля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в течение недели ежедневно будет совершать богослужения в храмах Москвы - Донском, Высоко-Петровском монастыре, храме Христа Спасителя, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.

Великие дни

Каждый день Страстной недели называется Великим - по значимости евангельских событий. Так, в Великий понедельник Церковь вспоминает иссушение Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует человеческую душу, не одухотворенную общением с Богом. В Великий четверг - Тайную вечерю, на которой Христос установил таинство причастия. В Великую пятницу вспоминают распятие Христа, это - самый печальный для христиан день, пост особенно строгий.

Богослужения Великой субботы связаны с погребением Спасителя. Но уже во время утренней службы священники меняют черное облачение на светлые одежды и начинаются приготовления к великому празднику, освящаются пасхальные яства.

Самая торжественная служба пройдет в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля. Патриарх Кирилл проведет ее в храме Христа Спасителя.

Пасха

Для верующих Страстная неделя - не только период строгого воздержания и ежедневного посещения богослужений, но и время для подготовки к празднику Воскресения Христова. Хозяйки стараются сделать генеральную уборку, в среду начинают готовить куличи и пасхи.

Православная служба "Милосердие" готовится провести свою традиционную акцию "Дари радость на Пасху" в больницах города. Волонтеры вместе со священниками на Пасху навестят более 14 тыс. своих подопечных, которые вынуждены встречать праздник на больничной койке, и подарят им подарки. Присоединиться к ним может любой желающий.

Готовят угощение и для бездомных. Эти занимаются Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре и православное движение "Курский вокзал. Бездомные, дети".

Памяти погибших

В этом году период Великого поста был омрачен трагедиями. В Прощеное воскресенье террорист открыл стрельбу по прихожанам православного храма Георгия Победоносца в Кизляре. Тогда погибли пятеро, еще пять человек были ранены.

25 марта в Кемерове произошел страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. 2 апреля исполняется девять дней со дня их гибели. По благословению патриарха в этот день во всех храмах после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития.

3 апреля в московском "Крокус Сити Холле" состоится мемориальная музыкальная постановка памяти погибших - "Страсти по Матфею" на музыку митрополита Волоколамского Илариона. Сам митрополит прочтет главы Евангелия со сцены. В постановке также заняты пять хоров, оркестр под управлением Валерия Полянского, солисты; всего на сцене будут находится до 300 человек, масштабное музыкальное действо сопровождают визуальные видеопроекции. Средства от сборов с концерта направят в фонд "Линия жизни" на помощь тяжелобольным детям.

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Темы
Дагестан Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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