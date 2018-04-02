В России сдают досрочные ЕГЭ по иностранным языкам, биологии и физике

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Участники досрочного периода ЕГЭ-2018 будут сдавать в понедельник экзамены по биологии, физике и иностранным языкам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по биологии досрочного периода подали около 8,4 тыс. человек, по физике - 7,8 тыс. человек, по иностранному языку - 3,7 тыс. человек, из них около 3,5 тыс. намерены сдать английский", - уточнили в пресс-службе. Экзамен по немецкому языку планируют сдавать 116 участников, по французскому - 75, по испанскому - 30, добавили в Рособрнадзоре.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводят 3,5 часа. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать минимум 36 баллов. Работа по физике состоит из двух частей и включает 32 задания. На ее выполнение отводят четыре часа. Для сдачи экзамена необходимо набрать как минимум 36 баллов.

Работа по иностранным языкам состоит из четырех разделов, включающих 40 заданий. На выполнение дают три часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам - 22.

Устную часть экзамена по иностранным языкам участники досрочного периода ЕГЭ-2018 сдавали 28 марта.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будут вести видеонаблюдение в режиме онлайн. Свои результаты участники узнают не позднее 16 апреля 2018 года. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.