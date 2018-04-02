В Казани обсудят возможность включения первого издания Корана в РФ в список ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Международная исламская богословская конференция, на которой обсудят возможность включения первого печатного издания Корана в России в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, откроется в понедельник в Казани. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Для того, чтобы войти в [список нематериального культурного наследия] ЮНЕСКО нужно, чтобы наш казанский исторический Коран, а вы знаете, что у него десятки переизданий, прошел международную кораническую сертификацию. Она будет пройдена, когда собравшиеся [на конференции] ученые выскажут свое мнение и наметят пути того, как это сделать", - рассказал организатор мероприятия Фарид хазрат Салман.

Международная исламская богословская конференция по вопросам стандартизации текста исторического казанского издания Корана пройдет в рамках мероприятий по линии Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", а также популяризации Болгарской исламской академии. Как считают организаторы, международная стандартизация текста исторического казанского издания Корана увеличит его популярность в мусульманском мире. В мероприятии примут участие ученые и богословы из Ливана, Египта, Сирии, Ирака, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемена, Палестины, Иордании, Алжира, Ливии, Марокко, Сенегала, Турции и других стран.

Первый печатный Коран создали в Казани в 1803 году по приказу Екатерины II. Помимо того, что его распространили среди мусульман-татар, последующие варианты Корана, которые печатались в Казани, были предназначены для последователей двух богословских школ, напомнил Фарид хазрат Салман.