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"Известия": в Госдуме разработали законопроект о блокировке порочащих честь сведений

Общество
2 апреля, 2:33 UTC+3 МОСКВА 2 апреля, . /ТАСС

Согласно документу, блокировка будет происходить в течение одного рабочего дня после того, как пристав направит постановление в надзорное ведомство

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© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля . /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, который позволит ограничивать доступ к информации, признанной судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, но не удаленной интернет-ресурсом в установленный срок. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с текстом документа.

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Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов (все - "Единая Россия").

Законопроект призван повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, заявил "Известиям" Валеев. "Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений - в частности, опровержений - всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете", - цитирует газета Валеева.

Выборный считает, что пострадавшему, необходимо гарантировать, что порочащие его данные будут удалены. По его словам, "все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка - в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры". "Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда", - пояснил он.

Согласно законопроекту, блокировка будет происходить в течение одного рабочего после того, как пристав-исполнитель направит соответствующее постановление в надзорное ведомство.

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Персоны
Валеев, Эрнест Абдулович Пискарев, Василий Иванович Грибов, Александр Сергеевич
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