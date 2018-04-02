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Занятия начались в кемеровской школе, где находился штаб по ликвидации пожара в ТЦ

Общество
2 апреля, 5:40 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, апреля. /ТАСС

По данным областной администрации, здание торгового центра "Зимняя вишня" огородили и взяли под охрану

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КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Занятия возобновились в кемеровской школе №7, где с 25 марта по 1 апреля находился штаб по ликвидации ЧС после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили ТАСС в учебном учреждении в понедельник.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Штаб, который со 2 апреля работает по новому адресу в центре города, располагался в школе пока у учеников были каникулы. Он работал круглосуточно, координируя взаимодействие с семьями пострадавших и погибших и аварийно-спасательные работы.

"Образовательный процесс [после каникул] возобновлен", - сказала собеседница агентства.

По данным администрации области, расположенный рядом со школой сгоревший ТЦ огорожен, взят под охрану, установлено видеонаблюдение. В здание обеспечили доступ для представителей правоохранительных органов, СК, а также арендаторов ТЦ.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. Сгоревшее здание построили в 1968 году, оно являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.

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