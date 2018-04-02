В храмах Приморья установят металлодетекторы на время празднования Пасхи

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Входы в крупные церкви и храмы Приморья оборудуют металлодетекторами на время проведения пасхальных мероприятий. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

"Арочные металлодетекторы установят на входах в крупные церкви и храмы Приморье на время проведения пасхальных мероприятий", - говорится в сообщении, отметив, что соответствующее поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Также глава Приморья распорядился в день празднования Пасхи перекрыть автомобильное движение в местах массового скопления людей и направить сотрудников силовых структур в храмы и церкви для обеспечения безопасности.

Пасха по юлианскому календарю в этом году приходится на 8 апреля.