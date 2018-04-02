Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В храмах Приморья установят металлодетекторы на время празднования Пасхи

Общество
2 апреля, 6:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, апреля. /ТАСС

Врио губернатора края распорядился направить сотрудников силовых структур в храмы и церкви для обеспечения безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Входы в крупные церкви и храмы Приморья оборудуют металлодетекторами на время проведения пасхальных мероприятий. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

"Арочные металлодетекторы установят на входах в крупные церкви и храмы Приморье на время проведения пасхальных мероприятий", - говорится в сообщении, отметив, что соответствующее поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Также глава Приморья распорядился в день празднования Пасхи перекрыть автомобильное движение в местах массового скопления людей и направить сотрудников силовых структур в храмы и церкви для обеспечения безопасности.

Пасха по юлианскому календарю в этом году приходится на 8 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край Православная Пасха
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
3
Фергюсон извинился за отмену боя с Нурмагомедовым
4
Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров
5
Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам
6
Нурмагомедов надеется, что отмена боя станет для Фергюсона уроком
7
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники