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Более 400 волонтеров примут участие в проведении чемпионата WorldSkills на Сахалине

Общество
2 апреля, 4:35 UTC+3

Соревнования пройдут по 62 компетенциям

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Более 400 волонтеров примут участие в проведении национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills), который пройдет с 8 по 12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Региональный волонтерский корпус в настоящее время насчитывают около тысячи человек. В этом году молодых ребят и девушек ждут многочисленные дела, одно из главных - проведение для VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills), который пройдет с 8 по 12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске. Планируется, что в его проведении примут участие более 400 волонтеров, как из числа добровольцев островного региона, так и из субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ране сообщалось, что национальный чемпионат молодых профессионалов WorldSkillsRussia пройдет на Сахалине с 8 по 12 августа. Площадками проведения станут выставочный павильон нового торгово-развлекательного центра, который планируют открыть в южной части Южно-Сахалинска 1 августа, и аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе, там установят два шатра.

Чемпионат на Сахалине будет проходить по 62 компетенциям.

В ноябре прошлого года президент Российской Федерации объявил 2018 год годом добровольца (волонтера) в России

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