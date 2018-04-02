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Школы Сибири начали четверть с минуты молчания по погибшим в Кемерове

Общество
2 апреля, 6:52 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, апреля. /ТАСС

В учебных учреждениях проведут тематические классные часы

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НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Многие школы Сибири начали четвертую четверть после весенних каникул с акций в память о погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, который произошел 25 марта. Как рассказала в понедельник ТАСС пресс-секретарь минобразования Забайкальского края Екатерина Горская, в учебных учреждениях региона 2 апреля пройдут дополнительные занятия по пожарной безопасности и минуты молчания.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"На прошедшей неделе учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений Забайкальского края активно участвовали в траурных акциях, посвященных памяти жертв кемеровской трагедии. В понедельник в школах региона после весенних каникул возобновились занятия, во многих из них в течение дня пройдут минуты молчания и тематические классные часы, связанные с пожаром в торговом центре", - пояснила собеседница агентства.

Тематические классные часы в эти дни состоятся и в школах Новосибирска. Как сообщил ТАСС директор гимназии №1 Виктор Косьяненко, многие мероприятия - в частности, учебные эвакуации при пожаре - запланировали заранее, но теперь им собираются уделить особое внимание. "В начале апреля обязательно проведем учебную эвакуацию и инструктаж на классных часах по правилам пожарной безопасности", - уточнил директор гимназии.

Как рассказали ТАСС в администрации города Новокузнецк, в понедельник "все первые уроки с первого по 11 классы начинаются с минуты молчания". Школы Бурятии сами принимают решение о проведении траурных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в республиканском минобразования, уточнив, что на прошлой неделе в связи с трагическими событиями "специалисты органов местного самоуправления провели осмотр подведомственных учреждений на предмет соответствия".

Усиливают контроль за безопасностью также в школах Омска и Иркутска. Как сообщили ТАСС в министерстве образования Иркутской области, в региональные школы направили письма об усилении мер пожарной безопасности и перечень мероприятий, которые нужно в связи с этим провести.

В пожаре, который произошел 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Сейчас официально пострадавшими при пожаре признаны 79 человек. Сгоревшее здание построили в 1968 году. Ранее оно являлось кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.

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Темы
Бурятия Омская область Иркутская область Забайкальский край Кемеровская область Новосибирская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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