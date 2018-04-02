Госдума обновила официальный сайт

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума обновила свой официальный сайт, который станет удобнее для пользователей, в том числе с мобильных устройств. Пока ресурс работает в тестовом режиме, и в специальном разделе любой желающий сможет оставить отзыв или пожелание, говорится в сообщении думской пресс-службы.

"Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств - компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы", - отмечается в релизе.

Тексты новостей на сайте теперь будет готовить редакция, состоящий из профессиональных журналистов с опытом работы в ведущих федеральных изданиях.

Кроме того, на сайте Госдумы появился специальный раздел сервисов, доступ к которым обеспечивается с главной страницы, благодаря чему пользователи в один клик могут найти интересующие их законопроекты и ознакомиться со всей документацией на каждом этапе - от внесения до принятия, узнать результаты голосования, отправить обращение, ознакомиться со стенограммами и правовыми базами.

"Также на новом сайте станет проще узнать информацию о депутате, представляющем конкретный избирательный округ, отправить ему обращение, ознакомиться с результатами его работы", - указывается в сообщении пресс-службы. Предполагается, что тестирование новой версии официального сайта продлится несколько месяцев, в течение которых разработчики планируют получить "обратную связь от граждан, экспертного сообщества и журналистов, с учетом мнения которых ресурс будет доработан".

"С этой целью создан соответствующий раздел, где в специальном поле любой желающий может написать свои замечания или предложения", - поясняется в сообщении. До конца весенней сессии палаты планируется запуск англоязычной версии сайта, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию.

Ответ на требования граждан

По словам председателя думского комитета по информационной политике Леонида Левина, развитие современных технологий в последние годы сформировало у граждан определенные требования к удобству и эффективности интернет-ресурсов, созданных для взаимодействия с органами госвласти, поэтому необходимо было подумать над новой версией сайта нижней палаты российского парламента. Он отметил, что в модернизации сайта, инициированной председателем Госдумы Вячеславом Володиным, принимали участие представители всех парламентских фракций.

"Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса. Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами", - сказал Левин в понедельник журналистам.

Глава комитета добавил , что запуск новой версии сайта - первый этап по модернизации и приведению к единым стандартам по оформлению и функциональности всех информационных систем и сервисов Госдумы, включая официальные разделы профильных комитетов.