Госдума обновила официальный сайт

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума обновила свой официальный сайт, который станет удобнее для пользователей, в том числе с мобильных устройств. Пока ресурс работает в тестовом режиме, и в специальном разделе любой желающий сможет оставить отзыв или пожелание, говорится в сообщении думской пресс-службы.
"Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств - компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы", - отмечается в релизе.
Тексты новостей на сайте теперь будет готовить редакция, состоящий из профессиональных журналистов с опытом работы в ведущих федеральных изданиях.
Кроме того, на сайте Госдумы появился специальный раздел сервисов, доступ к которым обеспечивается с главной страницы, благодаря чему пользователи в один клик могут найти интересующие их законопроекты и ознакомиться со всей документацией на каждом этапе - от внесения до принятия, узнать результаты голосования, отправить обращение, ознакомиться со стенограммами и правовыми базами.
"Также на новом сайте станет проще узнать информацию о депутате, представляющем конкретный избирательный округ, отправить ему обращение, ознакомиться с результатами его работы", - указывается в сообщении пресс-службы. Предполагается, что тестирование новой версии официального сайта продлится несколько месяцев, в течение которых разработчики планируют получить "обратную связь от граждан, экспертного сообщества и журналистов, с учетом мнения которых ресурс будет доработан".
"С этой целью создан соответствующий раздел, где в специальном поле любой желающий может написать свои замечания или предложения", - поясняется в сообщении. До конца весенней сессии палаты планируется запуск англоязычной версии сайта, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию.
По словам председателя думского комитета по информационной политике Леонида Левина, развитие современных технологий в последние годы сформировало у граждан определенные требования к удобству и эффективности интернет-ресурсов, созданных для взаимодействия с органами госвласти, поэтому необходимо было подумать над новой версией сайта нижней палаты российского парламента. Он отметил, что в модернизации сайта, инициированной председателем Госдумы Вячеславом Володиным, принимали участие представители всех парламентских фракций.
"Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса. Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами", - сказал Левин в понедельник журналистам.
Глава комитета добавил , что запуск новой версии сайта - первый этап по модернизации и приведению к единым стандартам по оформлению и функциональности всех информационных систем и сервисов Госдумы, включая официальные разделы профильных комитетов.