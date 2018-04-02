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В Пекине установился сильный смог

Общество
2 апреля, 10:04 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, апреля. /ТАСС

Допустимая норма содержания мелких твердых частиц превышена в 13 раз. По данным Метеорологического управления КНР, сильное загрязнение в столице Китая продержится в течение четырех дней

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© REUTERS/Stringer

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Уровень содержания мелких твердых частиц PM 2,5, являющихся основным источником смога, в воздухе Пекина в понедельник достиг 323 мкг/куб. м. Это в 13 раз превышает установленное ВОЗ предельно допустимое значение.

По данным Метеорологического управления КНР, сильное загрязнение в столице Китая продержится в течение четырех дней.

На прошлой неделе на территории северных районов страны была зафиксирована четвертая в этом году пылевая буря: 28 марта содержание PM 2,5 в атмосфере китайской столицы превысило отметку в 500 мкг/куб. м.

В связи с этим власти Пекина анонсировали оранжевый - предпоследний - уровень экологической опасности. В городе были введены ограничения на движение транспорта и работу промышленных предприятий, всем образовательным учреждениям рекомендовано отменить занятия на открытом воздухе, а местным жителям по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице.

Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкг/куб. м в течение трех дней подряд. В КНР существует четыре степени экологической опасности - красная, оранжевая, желтая и синяя.

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