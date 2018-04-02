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ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году

Общество
2 апреля, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный также отметил, что планируется усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы [по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи - прим. ТАСС]. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации", - сказал он.

Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

В пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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"Единая Россия" Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Швыткин, Юрий Николаевич Ревенко, Евгений Васильевич Сазонов, Дмитрий Валерьевич Выборный, Анатолий Борисович
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