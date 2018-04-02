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В Москве к Пасхе испекут более 3,5 млн куличей

Общество
2 апреля, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Стоимость выпечки составит от 36 до 440 рублей

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Столичные пекарни и хлебозаводы испекут к Пасхе более 3,5 млн праздничных куличей и кексов, их можно будет купить почти в 12 тыс. городских магазинах, сообщается в понедельник на портале мэрии Москвы.

"К празднику Пасхи на 13 столичных хлебозаводах приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов. Их начнут выпекать после 2 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производители будут выпекать куличи по 20 рецептам. "Среди самых популярных - куличи "Майский", "Покровский", "Медведковский", "Пасхальный" с глазурью или с сахарной пудрой, а также кекс "Славянский", - рассказали порталу в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Стоимость куличей и кексов составит от 36 руб. до 440 руб., продаваться они будут почти в 12 тыс. продовольственных магазинов столицы.

Пасха по Григорианскому календарю в этом году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля. Такое разделение связано с введением в 1582 году Папой Римским Григорием XIII новой системы летоисчисления.

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