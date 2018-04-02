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Еще 100 мирных жителей вышли из Восточной Гуты за сутки

Общество
2 апреля, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что продолжается организованное российским Центром по примирению враждующих сторон возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Еще 100 мирных жителей вышли из Восточной Гуты за сутки по коридору в населенном пункте Эль-Вафидин, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

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"За сутки через пункт пропуска в Эль-Вафидине был организован выход 100 мирных жителей", - сказали в военном ведомстве.

Продолжается организованное российским Центром по примирению враждующих сторон возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты (Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль), а также оказание гуманитарной и медицинской помощи.

Восточную Гуту, примыкающую к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года район находится под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам", "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма". В 2017 году район был включен в список зон деэскалации, там организована доставка еды и гуманитарной помощи.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов ("Дамасская сталь"). После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий на всей территории Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля были введены ежедневные гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).

За время действия пауз, согласно Центру по примирению враждующих сторон, район покинули более 150 тыс. человек.

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