Путин поздравил журнал "За рулем" с 90-летием

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив журнала "За рулем" с 90-летним юбилеем издания, отметив его вклад в повышение уровня культуры вождения и безопасности на дорогах. Телеграмма главы государства опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"У истоков рождения этого замечательного издания стояли выдающиеся представители отечественной журналистики, литературы, искусства. Во многом благодаря их таланту и творческой энергии с первых же номеров журнал привлек заинтересованное внимание не только специалистов, но и самой широкой аудитории", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сотрудники издания сегодня достойно продолжают традиции своих предшественников, знакомят читателей с достижениями российского и зарубежного автопрома, а также освещают волнующие автомобилистов проблемы. "Своей востребованной просветительской деятельностью способствуете повышению культуры вождения и безопасности на дорогах", - подчеркнул президент, пожелав коллективу журнала дальнейших успехов и всего наилучшего.

Первый номер ежемесячного журнала "За рулем" вышел в Москве в апреле 1928 года. Это первый отечественный журнал об автомобилях и автомобилестроении.