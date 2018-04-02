Путин отметил все более ощутимые результаты развития Союзного государства РФ и Белоруссии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси.

"В поздравительной телеграмме глава российского государства, в частности, подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.

"Вместе с этим, Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве, - отметили в Кремле. - Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов".