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Почти половина респондентов ВЦИОМ ожидает изменений в жизни страны в ближайший год

Общество
2 апреля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Большинство таких респондентов уверены, что эти изменения будут положительными

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Почти половина (45%) россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ожидает значительных изменений в жизни страны в ближайший год, причем подавляющее большинство таких респондентов (87%) уверены, что эти изменения будут положительными.

Как следует из материалов опроса, опубликованных в понедельник в официальном телеграм-канале ВЦИОМ, участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, согласны они или нет с мнением, что в течение ближайшего года после выборов в жизни страны произойдут значительные изменения. "Значительных изменений в жизни страны в ближайший год ожидают 45% россиян", - указывается в данных ВЦИОМ. Наибольшее количество сторонников такой точки зрения (51%) в возрастной группе от 60 лет и старше, наименьшее (39%) - среди респондентов от 25 до 34 лет. 48% опрошенных высказали мнение, что в ближайший год существенных изменений не произойдет, 7% затруднились с ответом.

Среди тех, кто ожидает значительных перемен, подавляющее большинство (87%) полагает, что они будут "скорее в лучшую сторону". Лишь 9% ожидает скорее негативных изменений.

"Избирательная кампания общенационального характера традиционно приводит к усилению оптимистических настроений. Причина - уверенность избирателей в реализации программ кандидатов", - комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По его мнению, такая ситуация - это "зона политических рисков". "Значительная часть программных обещаний имеет длительный период реализации. Отсутствие быстрых и очевидных изменений в краткосрочной перспективе может привести к усилению негатива, тем более что зафиксированный оптимизм очень осторожный", - обращает он внимание, отмечая, что об этом свидетельствует "разрыв в оценках ожидаемых положительных изменений в стране и в своей жизни".

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года, победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17, 19 марта 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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