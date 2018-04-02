МЧС России предлагает подключить к проверкам торговых центров налоговую службу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. МЧС России предлагает подключить к проверкам торговых центров сотрудников налоговой службы.

"По требованиям прокуроров обеспечить участие должностных лиц надзорных органов в проведении проверок законодательства о пожарной безопасности, осуществляемых органами прокуратуры. К указанным мероприятиям привлечь должностных лиц территориальных органов Федеральной налоговой службы", - заявил в ходе селекторного совещания главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Он пояснил, что "основными причинами и условиями невозможности проведения надзорных мероприятий (в отношении бизнеса) является переход на упрощенные системы налогообложения, уменьшение налоговых баз путем оптимизации в виде дробления крупного бизнеса на псевдо, микро и малые предприятия, выплаты зарплат сотрудникам по серым схемам, и другие ухищрения, которыми пользуются недобросовестные предприниматели, в том числе связанные с закупкой недоброкачественных материалов отделки, а также средств обеспечения пожарной безопасности".

Проверки торговых центров начались по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Как сказал Еникеев, в ходе проверок особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и работоспособности систем противопожарной защиты - пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, системы оповещения при пожаре, противодымной вентиляции, материалам, используемым для отделки помещений и путей эвакуации.