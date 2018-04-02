Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС России предлагает подключить к проверкам торговых центров налоговую службу

Общество
2 апреля, 10:34 UTC+3

Отмечается, что проверки торговых центров начались по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/.  МЧС России предлагает подключить к проверкам торговых центров сотрудников налоговой службы.

"По требованиям прокуроров обеспечить участие должностных лиц надзорных органов в проведении проверок законодательства о пожарной безопасности, осуществляемых органами прокуратуры. К указанным мероприятиям привлечь должностных лиц территориальных органов Федеральной налоговой службы", - заявил в ходе селекторного совещания главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Он пояснил, что "основными причинами и условиями невозможности проведения надзорных мероприятий (в отношении бизнеса) является переход на упрощенные системы налогообложения, уменьшение налоговых баз путем оптимизации в виде дробления крупного бизнеса на псевдо, микро и малые предприятия, выплаты зарплат сотрудникам по серым схемам, и другие ухищрения, которыми пользуются недобросовестные предприниматели, в том числе связанные с закупкой недоброкачественных материалов отделки, а также средств обеспечения пожарной безопасности".

Проверки торговых центров начались по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Как сказал Еникеев, в ходе проверок особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и работоспособности систем противопожарной защиты - пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, системы оповещения при пожаре, противодымной вентиляции, материалам, используемым для отделки помещений и путей эвакуации.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
2
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
3
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
МИД КНР: падение космической станции "Тяньгун-1" не привело к разрушениям на Земле
6
"Ъ": Росгвардия просит СК наказать своих сотрудников, контролировавших охрану в Кемерове
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники