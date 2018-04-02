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МЧС: зрителям кинотеатров перед сеансами нужно показывать ролики о пожарной безопасности

Общество
2 апреля, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков также отметил, что в местах массового скопления людей весь персонал должен пройти обучение

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал показывать социальные ролики по действиям при ЧП и пожарах перед сеансами в кинотеатрах. Об этом он заявил на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

"Если люди пришли в кинозал, то перед киносеансами показывайте социальные ролики. Требую организовать проведение инструктажа со зрителями: указывать порядок действий при задымлении, порядок эвакуации. Приоритет - малолетние дети и женщины, лица пожилого возраста. Это должно быть перед каждым киносеансом", - сказал Пучков.

Он также отметил, что в местах массового скопления людей весь персонал должен пройти обучение. "Каждый человек должен пройти обучение по соответствующему профилю. Организуйте тактико-строевые занятия с привлечением реагирующих подразделений", - поручил министр. Он подчеркнул, что все технические и технологические системы в построенных зданиях и сооружениях должны соответствовать требованиям нормативных документов и находиться в исправном состоянии.

Пучков отметил, что доступ к эвакуационным входам и выходам должен быть свободным.

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