Подразделения туристической полиции появятся в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о создании подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. Согласно решению министра, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции", - сказала она.

По ее словам, в остальных городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия. "В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение", - отметила Волк.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.

В Москве с 2014 года уже работает туристическая полиция, ее сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках. Они выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей.