Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подразделения туристической полиции появятся в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018

Общество
2 апреля, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о создании подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. Согласно решению министра, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции", - сказала она.

По ее словам, в остальных городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия. "В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение", - отметила Волк.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.

В Москве с 2014 года уже работает туристическая полиция, ее сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках. Они выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мордовия Татарстан Санкт-Петербург ЧМ-2018 по футболу Самарская область Краснодарский край Свердловская область Нижегородская область Волгоградская область Калининградская область
Страны
Россия
Персоны
Колокольцев, Владимир Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
2
Меняйло: звание "народного губернатора" остается за Тулеевым
3
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
4
Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности предоставить ключи шифрования сообщений
5
Песков назвал "пересудами" предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых
6
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
7
Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники