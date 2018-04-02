Глава МЧС извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"В Кемерове я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли. Это страшная трагедия, она должна послужить для нас всех уроком", - сказал министр в ходе селекторного совещания в МЧС.

Он отметил, что подразделения МЧС рука об руку работали с сотрудниками МВД, Минздрава и Следственного комитета. "Это была битва (с пожаром) в сложнейших условиях. Потери очень тяжелые, погибли люди. Но самое страшное, когда гибнут дети", - подчеркнул министр.

Пожар произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из которых 27 детей.

Рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.