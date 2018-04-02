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Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности предоставить ключи шифрования сообщений

Общество
2 апреля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Юрист Павел Чиков отметил, что мессенджер использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram направил уведомление в Роскомнадзор о технической невозможности предоставить ФСБ РФ ключи дешифрования сообщений. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представляющий интересы компании юрист Павел Чиков.

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"Мы отправили в Роскомнадзор уведомление о том, что выполнить требование ч. 4.1 ст. 10.1 федерального закона от 27 июля 2006 года ("Об информации, защите информации и информационных технологии" - прим. ТАСС) не представляется технически возможным", - сказал он.

Юрист отметил, что Telegram использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка, проходящая в "облачных чатах" хранится в зашифрованном виде, распределяется на различных подсистемах и не хранится в одном месте. "Таким образом администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - добавил Чиков.

Ранее Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. Пресс-служба ведомства распространила заявление, согласно которому в случае невыполнения в течение 15 суток требований по предоставлению ключей ведомство направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

История вопроса

Летом 2017 года представители ФСБ заявили, что членами международных террористических организаций на территории РФ наиболее активно используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В частности, по информации ведомства, Telegram использовался для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 15 человек.

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ФСБ направила создателю мессенджера Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Ответа от Telegram не последовало. В октябре прошлого года мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос спецслужбы. Несмотря на попытку обжалования со стороны компании, которая готова была предоставить ФСБ расшифрованную переписку, но не ключи дешифрования, штраф был признан законным.

В декабре 2017 года руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий принимать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

20 марта Верховный суд России иск отклонил. Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев сообщил ТАСС, что решение суда о законности приказа ФСБ пока не вступило в силу, поскольку принято судом в первой инстанции. Он добавил, что компания намерена обжаловать решение.

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