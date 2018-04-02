Католики и протестанты по всему миру отметили Пасху

Девочки во время пасхальной службы в Гувахати, Индия © AP Photo/Anupam Nath

Верующие во время пасхального богослужения в Сеуле © AP Photo/Ahn Young-joon

В Венгрии по пасхальной традиции местные жители наряжаются в национальные костюмы, молодые люди обливают девушек водой, а те дарят им красиво расписанные яйца © EPA-EFE/Zsolt Czegledi

Горнолыжный спуск в купальниках в Сочи претендует на новый рекорд Гиннесса по массовости

Горнолыжный спуск в купальниках в Сочи претендует на новый рекорд Гиннесса по массовости 31 марта, 15:47

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков 31 марта, 20:57

Девочки во время пасхальной службы в Гувахати, Индия © AP Photo/Anupam Nath

Верующие во время пасхального богослужения в Сеуле © AP Photo/Ahn Young-joon

В Венгрии по пасхальной традиции местные жители наряжаются в национальные костюмы, молодые люди обливают девушек водой, а те дарят им красиво расписанные яйца © EPA-EFE/Zsolt Czegledi

В минувшее воскресенье в соборе Святого Петра в Ватикане пасхальную мессу провел Папа Римский Франциск. В своем традиционном обращении к прихожанам понтифик призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке.

В странах Западной Европы и Южной Америки по улицам прошли массовые торжественные процессии, церковные службы посетили тысячи верующих. В США в Нью-Йорке состоялся костюмированный пасхальный парад. Праздничные богослужения прошли во многих странах мира, в том числе Индии, Корее, Сирии и России.

Православные христиане 1 апреля отметили Вербное (Пальмовое) воскресенье. А Пасху в этом году они встретят на неделю позже, чем католики и протестанты, — 8 апреля.