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Католики и протестанты по всему миру отметили Пасху

Общество
2 апреля, 15:50 UTC+3

1 апреля католики и протестанты встретили главный христианский праздник — Пасху. Православные верующие в этот день праздновали Вербное воскресенье

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Архиепископ впереди торжественной процессии в Храм Гроба Господня, Иерусалим
Архиепископ впереди торжественной процессии в Храм Гроба Господня, Иерусалим
Архиепископ впереди торжественной процессии в Храм Гроба Господня, Иерусалим
© REUTERS/Ammar Awad
Участники торжественной процессии на Мальте несут статую Христа
Участники торжественной процессии на Мальте несут статую Христа
Участники торжественной процессии на Мальте несут статую Христа
© REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Папа Римский Франциск после пасхального богослужения в Ватикане
Папа Римский Франциск после пасхального богослужения в Ватикане
Папа Римский Франциск после пасхального богослужения в Ватикане
© AP Photo/Andrew Medichini
Верующие на площади Святого Петра в Ватикане слушают обращение Папы Римского Франциска
Верующие на площади Святого Петра в Ватикане слушают обращение Папы Римского Франциска
Верующие на площади Святого Петра в Ватикане слушают обращение Папы Римского Франциска
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
Традиционное пасхальное шествие в Мадриде, Испания
Традиционное пасхальное шествие в Мадриде, Испания
Традиционное пасхальное шествие в Мадриде, Испания
© EPA-EFE/Chema Moya
Участники праздничной процессии в Мадриде
Участники праздничной процессии в Мадриде
Участники праздничной процессии в Мадриде
© EPA-EFE/RAUL CARO
Королева Великобритании Елизавета II с семьей посетила пасхальное богослужение в Виндзоре
Королева Великобритании Елизавета II с семьей посетила пасхальное богослужение в Виндзоре
Королева Великобритании Елизавета II с семьей посетила пасхальное богослужение в Виндзоре
© Simon Dawson/pool via AP
В немецком Ральбице в Пасхальное воскресенье прошла традиционная конная процессия сорбов — местных славян
В немецком Ральбице в Пасхальное воскресенье прошла традиционная конная процессия сорбов — местных славян
В немецком Ральбице в Пасхальное воскресенье прошла традиционная конная процессия сорбов — местных славян
© AP Photo/Jens Meyer
В Венгрии по пасхальной традиции местные жители наряжаются в национальные костюмы, молодые люди обливают девушек водой, а те дарят им красиво расписанные яйца
В Венгрии по пасхальной традиции местные жители наряжаются в национальные костюмы, молодые люди обливают девушек водой, а те дарят им красиво расписанные яйца
В Венгрии по пасхальной традиции местные жители наряжаются в национальные костюмы, молодые люди обливают девушек водой, а те дарят им красиво расписанные яйца
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi
Яйца, расписанные национальными венгерскими узорами
Яйца, расписанные национальными венгерскими узорами
Яйца, расписанные национальными венгерскими узорами
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi
В Нью-Йорке, США, Пасху отметили костюмированным парадом на Пятой авеню
В Нью-Йорке, США, Пасху отметили костюмированным парадом на Пятой авеню
В Нью-Йорке, США, Пасху отметили костюмированным парадом на Пятой авеню
© Shannon Stapleton/Reuters
Хор южнокорейских католиков, Сеул
Хор южнокорейских католиков, Сеул
Хор южнокорейских католиков, Сеул
© AP Photo/Ahn Young-joon
Верующие во время пасхального богослужения в Сеуле
Верующие во время пасхального богослужения в Сеуле
Верующие во время пасхального богослужения в Сеуле
© AP Photo/Ahn Young-joon
Девочки во время пасхальной службы в Гувахати, Индия
Девочки во время пасхальной службы в Гувахати, Индия
Девочки во время пасхальной службы в Гувахати, Индия
© AP Photo/Anupam Nath
Прихожанка показывает пасхальное яйцо с крестом после богослужения, Бангалор, Индия
Прихожанка показывает пасхальное яйцо с крестом после богослужения, Бангалор, Индия
Прихожанка показывает пасхальное яйцо с крестом после богослужения, Бангалор, Индия
© EPA-EFE/JAGADEESH NV
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Архиепископ впереди торжественной процессии в Храм Гроба Господня, Иерусалим
© REUTERS/Ammar Awad
Участники торжественной процессии на Мальте несут статую Христа
© REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Папа Римский Франциск после пасхального богослужения в Ватикане
© AP Photo/Andrew Medichini
Верующие на площади Святого Петра в Ватикане слушают обращение Папы Римского Франциска
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
Традиционное пасхальное шествие в Мадриде, Испания
© EPA-EFE/Chema Moya
Участники праздничной процессии в Мадриде
© EPA-EFE/RAUL CARO
Королева Великобритании Елизавета II с семьей посетила пасхальное богослужение в Виндзоре
© Simon Dawson/pool via AP
В немецком Ральбице в Пасхальное воскресенье прошла традиционная конная процессия сорбов — местных славян
© AP Photo/Jens Meyer
В Венгрии по пасхальной традиции местные жители наряжаются в национальные костюмы, молодые люди обливают девушек водой, а те дарят им красиво расписанные яйца
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi
Яйца, расписанные национальными венгерскими узорами
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi
В Нью-Йорке, США, Пасху отметили костюмированным парадом на Пятой авеню
© Shannon Stapleton/Reuters
Хор южнокорейских католиков, Сеул
© AP Photo/Ahn Young-joon
Верующие во время пасхального богослужения в Сеуле
© AP Photo/Ahn Young-joon
Девочки во время пасхальной службы в Гувахати, Индия
© AP Photo/Anupam Nath
Прихожанка показывает пасхальное яйцо с крестом после богослужения, Бангалор, Индия
© EPA-EFE/JAGADEESH NV

В минувшее воскресенье в соборе Святого Петра в Ватикане пасхальную мессу провел Папа Римский Франциск. В своем традиционном обращении к прихожанам понтифик призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке.

В странах Западной Европы и Южной Америки по улицам прошли массовые торжественные процессии, церковные службы посетили тысячи верующих. В США в Нью-Йорке состоялся костюмированный пасхальный парад. Праздничные богослужения прошли во многих странах мира, в том числе Индии, Корее, Сирии и России.

Православные христиане 1 апреля отметили Вербное (Пальмовое) воскресенье. А Пасху в этом году они встретят на неделю позже, чем католики и протестанты, — 8 апреля.

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