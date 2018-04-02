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Воздух в Москве к Чистому четвергу прогреется до 15 градусов

Общество
2 апреля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава Гидрометцентра отметил, что в начале недели возможны небольшие дожди

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Небольшие дожди уйдут из столицы, начиная со среды, а уже на следующий день - в Чистый четверг - воздух прогреется до 15 градусов. О том, какая погода ждет москвичей в предпасхальную неделю, ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет уже более антициклональная, с солнышком. Мы прогнозируем, что и сегодня, и завтра небольшие дожди будут выпадать, а в среду, четверг, пятницу их вероятность небольшая, и солнышко будет. Это будет симпатично", - рассказал глава Гидрометцентра.

В понедельник в Москве ожидается около 10 градусов тепла, во вторник ненадолго произойдет умеренное понижение температуры до 4 градусов. "Весна пришла, хотя, конечно, не такая устойчивая", - заметил Вильфанд.

В среду ночные температуры вернутся к нулевым значениям, но днем воздух прогреется до 7-9, а по области до 10 градусов. "В четверг и пятницу совсем приятные для слуха температуры: от 10 до 15 градусов", - рассказал собеседник агентства.

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