Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госпрограмму по охране озера Байкал продлят до 2026 года

Общество
2 апреля, 12:35 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, апреля. /ТАСС

Проект "Байкал: великое озеро великой страны" еще проходит процедуры согласования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид Байкала

Вид Байкала

© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Минприроды РФ приняло решение продлить федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал" до 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания расширенной коллегии Минприроды.

СПЕЦПРОЕКТ

Байкал: экологические проблемы великого озера

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

"В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом продления еще на шесть лет", - говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал ТАСС, что речь идет о продлении ФЦП по охране Байкала, в то время как приоритетный проект "Байкал: великое озеро великой страны", объединяющий экологическую и социально-экономическую направленность, пока проходит процедуры согласования.

"Наша позиция, согласованная с Бурятией, заключалась в том, что ФЦП необходимо продлить еще на 10 лет, до 2030 года. Она была основана на временных рамках тех мероприятий, который мы предлагали в эту программу заложить. Минприроды приняло решение пролонгировать ее пока только на шесть лет. Возможно, после принятия решения по проекту ее мероприятия будут включены в экологический блок этого приоритетного проекта", - сказал он.

Действующую ФЦП приняли в 2012 году, в 2020 году ее действие заканчивается. Объем ее финансирования составляет 26 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
2
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
3
Меняйло: звание "народного губернатора" остается за Тулеевым
4
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
5
Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности предоставить ключи шифрования сообщений
6
Китайская космическая станция "Тяньгун-1". Досье
7
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники