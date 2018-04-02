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Песков выразил соболезнования в связи со смертью журналистки "КП" Ларисы Кафтан

Общество
2 апреля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента напомнил, что Кафтан многие годы работала в кремлевском пуле

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от имени пресс-службы главы государства выразил соболезнования родным и коллегам скончавшейся журналистки "Комсомольской правды" Ларисы Кафтан.

"Хотел бы сообщить о грустной новости. К сожалению, скончалась Лариса Кафтан, - сказал он. - В пресс-службе президента все глубоко соболезнуют родным и близким, а также коллективу "Комсомольской правды" в связи с кончиной Ларисы".

Песков напомнил, что она многие годы от "Комсомольской правды" работала в кремлевском пуле. "Мы ее очень хорошо помним, ценим ее участие в работе по освещению деятельности президента", - заключил представитель Кремля.

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