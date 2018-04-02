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Липецкая область выделит 70 млн рублей из бюджета на организацию бесплатного проезда

Общество
2 апреля, 13:00 UTC+3

Как отметил глава Липецкой области Олег Королев, в других регионах страны отсутствует бесплатный проезд на автобусных садоводческих маршрутах

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ЛИПЕЦК, 2 апреля. /ТАСС/. Липецкая область выделит 70 млн рублей из бюджета для сохранения бесплатного проезда на автобусных садоводческих маршрутах в интересах малообеспеченных граждан. Об этом сообщил ТАСС глава региона Олег Королев по итогам совещания в областной администрации.

"Да, на это [сохранение бесплатного проезда на автобусных садоводческих маршрутах] потребуется порядка 70 млн рублей из областного бюджета. Но мы считаем, что это необходимо сделать. Ведь речь идет о наименее обеспеченных слоях нашего населения, для которых садово-огородный участок - важная часть самообеспечения продуктами питания и пополнения семейного бюджета", - сказал Королев, отметив, что таких мер поддержки нет в других регионах России. 

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