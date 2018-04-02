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Патриарх Кирилл на девятый день помолился о жертвах пожара в Кемерове

Общество
2 апреля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ провел провел богослужение в Малом соборе Донского монастыря

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Молитвенное поминовение погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове прошло в понедельник на девятый день трагедии.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Малом соборе Донского монастыря.

Трагедия произошла 25 марта, ее жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Сегодня девятый день кончины тех детей и взрослых, которые погибли в Кемерове. Мы вознесли молитву Господу об упокоении всех невинно убиенных огнем. Мы молимся за них так, как повелевает Церковь и наша совесть, в надежде на то, что, став пред лицом Божием, они помолятся о городе своем Кемерове, о народе своем, и об Отечестве нашем", - сказал предстоятель РПЦ.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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