Губернатор Подмосковья приехал на волоколамскую свалку "Ядрово"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на полигон бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья и провел рабочее совещание с и.о. главы муниципалитета Андреем Вихаревым, заместителем председателя правительства области Александром Чупраковым и заместителем министра экологии Подмосковья Михаилом Сылкой. Видео с мероприятия разместила пресс- служба губернатора и правительства в своем Telegram-канале в понедельник.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание на полигоне ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе и проконтролировал ход работ по дегазации, откачке фильтрата в рамках закрытия и рекультивации свалки", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что "Ядрово" на треть готово к возведению системы утилизации свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители. Система позволит окончательно решить вопрос с неприятным запахом к 15 июня, заявлял ранее Воробьев.

Ситуация вокруг волоколамского полигона приняла широкий резонанс после того как 21 марта 77 школьников обратились к докторам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово", однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным "саркофагом" из чистых грунтов и полимерной пленки, присыпят плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.