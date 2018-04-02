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Водянова назвала нижегородскую площадку по сопровождению детей с аутизмом лучшей в РФ

Общество
2 апреля, 13:21 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 2, апреля. /ТАСС

Основатель фонда ''Обнаженные сердца'' отметила, что в городе на двух квартирах проходит сопровождаемое проживание - социализация людей от 30 лет с особенностями в развитии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апреля. /ТАСС/. Лучшая в России площадка по сопровождению семей, воспитывающих детей с аутизмом, находится в Нижнем Новгороде. Такое мнение выразила в понедельник основатель фонда ''Обнаженные сердца'' Наталья Водянова на проходящей в областном центре международной конференции ''Эффективные технологии в образовании детей с расстройствами аутистического спектра''.

Ознакомиться с действующими в Нижнем Новгороде методиками за три дня конференции смогут специалисты из 35 населенных пунктов, которые ежедневно работают с детьми с аутизмом.

''Сегодня в Нижнем Новгороде - самая лучшая, комплексная площадка по сопровождению семей, воспитывающих детей и молодых людей с особенностями развития. [В городе существуют] программы от ранней помощи, которая начинается до трех лет. Также насчитывается восемь детсадов и столько же школ, в которых учатся дети с аутизмом, есть центр поддержки семьи, который принимает детей 16-18 лет и затем уже молодых людей, которые начинают работать, что-то создавать, которые тоже туда приходят'', - сообщила Водянова.

Она добавила, что в Нижнем Новгороде на двух квартирах проходит сопровождаемое проживание - социализация людей от 30 лет с особенностями в развитии.

''Число детей с аутистическим расстройством нервной системы увеличивается, поэтому требуется достаточное внимание... Поэтому начиная с 2013 года мы объединили свои усилия совместно с фондом ''Обнаженные сердца''. <…> Коррекционные школы Нижнего Новгорода, преподаватели, заместители директоров, а также и директора обучены работе с этими детьми. Кроме того мы создали единственный на сегодня в России центр для дошкольников'', - сказала директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Тарасова.

Фонд ''Обнаженные сердца'' с 2013 года ведет работу по внедрению современных эффективных технологий работы с детьми с расстройствами аутистического спектра в образовательных учреждениях. Эти проекты реализуются в 10 школах и 27 дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы и Москвы.

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