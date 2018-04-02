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Российский Красный Крест собрал более 100 млн рублей для пострадавших в пожаре в Кемерове

Общество
2 апреля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Средства поступают из Франции, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кемеровское отделение Российского Красного Креста (РКК) получило 103 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре 25 марта. Начали поступать деньги из-за рубежа, в том числе Франции, Австралии и США, сообщила в понедельник ТАСС председатель отделения Елена Малахова.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"На сегодняшний день собрано 103 млн рублей. Валютный счет был открыт на два дня позже, чем рублевый. Средства поступают из Франции, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Америки..." - сказала она. Собеседник агентства добавила, что поток средств из России замедлился, так как основная часть соотечественников уже откликнулась на призыв о помощи, но из-за границы деньги только начинают поступать.

Ранее сообщалось, что средства в РКК на помощь пострадавшим и семьям погибших переводят частные лица и организации из всех регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской области, Краснодарского края, Архангельской области, Ингушетии и Чечни.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

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Темы
Чечня Ингушетия Санкт-Петербург Краснодарский край Кемеровская область Архангельская область Новосибирская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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