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Последний выращенный по программе возрождения вида на Алтае балобан погиб в Китае

Общество
2 апреля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Следить за перемещениями птицы ученым позволяли закрепленные на ней GPS/GSM-трекеры

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Самка сокола-балобана по кличке Учсын, которая была единственной из птенцов, выращенных дикими сородичами по программе возрождения вида, погибла в Китае на линии электропередачи. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба российского отделения Всемирного фонда природы (WWF России).

Проект по возрождению практически утраченной популяции сокола-балобана в России стартовал в Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай летом 2017 года: в одно гнездо дикого балобана были подсажены три птенца из питомника. Позднее они получили имена Учат, Учар и Учсын, что в переводе с алтайского означает "Летит", "Будет летать" и "Пусть летает" соответственно. Выжить и впоследствии мигрировать сумела только самка Учсын. Закрепленные на птице GPS/GSM-трекеры позволяли ученым следить за ее перемещениями вплоть до остановки в горах Синьцзяна на северо-западе Китая.

"Сокол внезапно перестал летать 1 марта 2018 года, передатчик фиксировал передвижения птицы на расстояние нескольких десятков метров, а 6 марта сигнал перестал поступать. Наши китайские коллеги из университета Урумчи во главе с профессором Ма Мингом выехали на место последней локации Учсын. Уже шестнадцатого марта, проехав более тысячи километров, эксперты нашли тело самки балобана рядом с высоковольтными линиями электропередачи", - приводятся в сообщении слова эксперта фонда и специалиста Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, руководителя проекта по возрождению сокола-балобана Игоря Карякина. По мнению специалистов, птица получила серьезные травмы лапы и крыла, попав в сети ЛЭП, а спустя неделю умерла от голода.

По данным WWF, чтобы сформировать устойчивую гнездовую группировку птиц в регионе, необходимо в течение пяти лет ежегодно выпускать в дикую природу от 50 до 100 птиц. WWF и Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников в 2018 году продолжат проект по возрождению балобанов, но, скорее всего, выберут для него другие регионы Южной Сибири.

Балобан - крупный сокол, один из самых уязвимых пернатых хищников Северной Евразии, внесен в Красную книгу России, в категорию угрожаемых видов в Красном списке Международного союза охраны природы. В России за последние 20 лет его численность сократилась в два раза. Причиной стал незаконный отлов птиц для соколиной охоты, в частности на Ближнем Востоке, а также гибель птиц на ЛЭП и от вырубки лесов. По данным WWF, в России к 2011 году гнездились 1,8-2,5 тыс. пар этого вида, 65-70% - на российской территории Алтае-Саянского региона.

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