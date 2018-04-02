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ЦИК РФ предупредил о фальшивых объявлениях о лотереях и опросах от лица ведомства

Общество
2 апреля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Центризбирком призвал граждан "быть бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России не проводит никаких опросов и лотерей с вознаграждениями, подобные объявления, распространяемые в интернете от лица комиссии, - фальшивка. Об этом сообщается в понедельник в официальном канале ведомства в Telegram.

"В интернете продолжают появляться сайты с якобы проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотереями и розыгрышами. Центральная избирательная комиссия РФ не проводила и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями", - говорится в сообщении.

ЦИК призвал граждан "быть бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть".

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