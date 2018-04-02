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Ключевыми событиями Года волонтера станут экватор Года и форум в декабре

Общество
2 апреля, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Экватор Года добровольца пройдет 1-2 июня в парке "Зарядье"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Экватор Года добровольца, который пройдет 1-2 июня, и Всероссийский форум добровольцев в декабре станут ключевыми событиями в программе мероприятий, посвященных Году волонтера в России. Об этом рассказала в понедельник журналистам руководитель дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева.

"Одним из ключевых событий станет экватор Года добровольца, который пройдет 1-2 июня в парке "Зарядье" и станет открытием фестивального сезона в Москве. На мероприятие приедет порядка 6 тыс. человек со всей страны. Тем не менее, парк будет открыт для всех", - сказала Разуваева. Она отметила, что в рамках этого мероприятия пройдут пикники, концерты, выставки, встречи со звездами и руководителями добровольческих организаций и благотворительных фондов.

Разуваева добавила, что вторым крупным событием в рамках Года волонтера будет Всероссийский фестиваль добровольцев, который пройдет в конце года. "Форум будет двухдневный и завершится вручением премий "Добровольцы России", - сказала Разуваева.

Она уточнила, что также в рамках программы Года добровольца запланировано проведение около 30 акций в партнерстве с ООН. Акции пройдут с участием молодых людей, вошедших в команду "Future team", которая объединяет участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в России в октябре 2017 года.

По словам Разуваевой, в команду "Future team" входят порядка 17 тыс. человек.

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