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Новая часть "Ядрова" будет принимать мусор только с прилегающих районов

Общество
2 апреля, 14:15 UTC+3 МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, рядом с новой частью полигона создадут предприятие по мусоропереработке

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Полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе

Полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новая часть полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, которая должна открыться 14 апреля, будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья. Об этом в понедельник заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Ранее жители Волоколамского района выражали опасения, что на новый части "Ядрова" будет ввозиться мусор из других муниципалитетов Подмосковья и даже других регионов РФ.

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"На вторую карту будет "приезжать" только мусор с прилегающих районов, только "местный" мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет", - процитировали его в пресс-службе губернатора и правительства области.

Воробьев добавил, что рядом с новой картой появится предприятие по переработке мусора. "Мы поставим обязательным условием здесь - сделать мусоропереработку. Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты", - сказал он.

По словам главы региона, оператор полигона уже начал оплачивать контракт на создание очистных сооружений для фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующуюся при гниении отходов - прим. ТАСС) на "Ядрове".

Проблема полигона "Ядрово"

Ранее сообщалось, что Воробьев прибыл на полигон, чтобы осмотреть подготовку к монтажу системы дегазации свалки. Эта система будет уничтожать свалочный газ и должна полностью решить вопрос с неприятным запахом с "Ядрова", на который жалуются местные жители, к 15 июня.

Ситуация вокруг волоколамского полигона вызвала широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к докторам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным "саркофагом" из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.

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