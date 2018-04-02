В Ростове закрыли детский развлекательный центр из-за нарушений пожарной безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области выявила нарушения пожарной безопасности в детском развлекательном центре "Джоуль парк", расположенном в Ростове-на-Дону. Суд по инициативе ведомства закрыл центр, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе прокуратуры области.

"ООО "Музей чудес "Джоуль парк" и в нем развлекательный центр "Джоуль парк", площадь свыше 1200 кв. м. Там нарушения выразились в незаконной перепланировке помещений, в отделке стеновых и напольных покрытий из горючих материалов, в отсутствии освещения путей эвакуации и противопожарных преград между помещениями, вопреки нормативным требованиям. В связи с этим прокуратура Кировского района обратилась в суд с исковым заявлением обязать устранить нарушения, а до их устранения принять обеспечительные меры в виде запрета деятельности. Судом вынесено определение, которое подлежит немедленному исполнению, приставы уже запретили деятельность парка", - сказала собеседница.

Ранее прокуратура Ростовской области выявила нарушения пожарной безопасности в караоке-баре ООО "Звезда", расположенном в торговом комплексе "Баклановский" в Новочеркасске Ростовской области. Суд по инициативе ведомства закрыл бар.

Генеральная прокуратура РФ после пожара в Кемерове дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС. Пока в Ростовской области после проверок закрыты два объекта. Итоги проверок еще подводятся. Всего в регионе работают 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.