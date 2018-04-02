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В ФОМ отметили, что в России насчитывается более 10 млн волонтеров

Общество
2 апреля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Также председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев сообщил, что количество добровольческих центров в российских школах в течение года вырастет почти в четыре раза

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 10 млн человек вовлечены в организованную волонтерскую деятельность в России. Об этом сообщила в понедельник журналистам управляющий директор фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Елена Петренко, ссылаясь на исследования фонда.

"На сегодняшний день у нас людей, которые активно включены в организованное волонтерство, примерно 10 миллионов человек [старше 18 лет], то есть примерно 10% населения страны", - сказала Петренко.

Она уточнила, что определенную трудность представляет учет их количества, так как некоторые выполняют работу на добровольных началах, не осознавая, что занимаются волонтерской деятельностью.

В свою очередь председатель совета Ассоциации волонтерских центров РФ Артем Метелев рассказал, что количество добровольческих центров в российских школах в течение года вырастет почти в четыре раза. "В настоящий момент в школах России действует порядка 1350 волонтерских отрядов, до конца года их число планируется довести до 5 тысяч", - сказал Метелев. Он добавил, что все отряды будут координироваться через единую медиаплатформу "Добровольцы России".

Также Метелев отметил, что школы по подготовке волонтеров и руководителей волонтерских центров пройдут в 2018 году во всех регионах России

"Волонтерские школы планируется организовать во всех субъектах РФ в течение года", - сказала Метелев, уточнив, что эти школы будут проходить в формате тренингов и мастер- классов в течение нескольких дней.

Ключевыми темами на этих занятиях, по словам председателя совета ассоциации, станет обучение волонтеров и руководителей волонтерских центров проектному методу работы, работе с людьми и другим компетенциям, необходимым для волонтерской организации.

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