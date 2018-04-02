Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о запрете рекламы услуг по написанию квалификационных и научных работ. Как сообщает пресс-служба кабмина, проект вводит "запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся".

Как говорится в сообщении, документ, призванный обеспечить "установленные требования к самостоятельному выполнению работ обучающимися", дополняет прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается.

"Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации", - отмечается в сообщении.

О том, что Минобрнауки намерено запретить рекламу оказания услуг по подготовке и написанию дипломных работ, сообщалось в октябре 2017 года. Ведомство при разработке соответствующих поправок в законодательство также предполагало обязать вузы публиковать полные тексты выпускных квалификационных работ в интернете.