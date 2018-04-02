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Бундесвер планирует ввести форму для беременных

Общество
2 апреля, 18:41 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

В тестировании новой формы принимали участие около 80 женщин

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БЕРЛИН, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В германских вооруженных силах тестируют форму для беременных, после чего ее планируют ввести повсеместно уже в 2018 году. Об этом сообщила представитель минобороны Германии информагентству DPA.

Сейчас в Бундесвере изучают оценки женщин и работают над улучшением экипировки с учетом их пожеланий. Тестирование проводилось с мая 2017 года, всего было опробовано 500 экземпляров: от полевой формы до повседневной.

Испытания обошлись казне примерно в €650 тыс. В них принимали участие около 80 женщин. Как отметили в минобороны, женщины остались недовольны громоздкостью полевого варианта, поэтому было принято решение сделать его из более легкого материала.

До сих пор женщины вынуждены носить гражданскую одежду, как только военная форма становится мала. Решение создать специальную форму было принято еще в декабре 2015 года министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. Эксперты указывают на то, что в вооруженных силах таких стран, как США или Нидерланды, она была давно введена и является обычным делом.

В настоящее время в Бундесвере служат около 20 тыс. женщин. Примерно 2% из них беременны.

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