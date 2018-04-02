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Более 2 млрд рублей направят на переработку отходов в Орловской области до 2026 года

Общество
2 апреля, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Власти региона рассчитывают закрыть четыре переполненных полигона и ликвидировать около 15 несанкционированных свалок

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ТАСС, 2 апреля. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков утвердил целевую программу, согласно которой в регионе построят пять комплексов переработки бытовых отходов и четыре межмуниципальных мусороперегрузочных станции. На эти цели до 2026 года будет направлено свыше 2 млрд рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Региональная целевая программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области" будет действовать до 2026 года. Общий объем финансирования составит - 2,05 млрд рублей, большая часть средств - 1,2 млрд, поступит из федерального бюджета, около 735 млн - от частных инвесторов, 114 млн - из бюджета области", - сказали в пресс-службе.

Основные работы - строительство и введение в эксплуатацию пяти комплексов переработки мусора - планируется завершить к 2020 году. "По одному такому комплексу создадут в Орле, Мценском, Орловском, Ливенском и Троснянском районах. Также построят четыре межмуниципальные мусороперегрузочные станции. Это своего рода перевалочные пункты, откуда отходы будут направлять на утилизацию, их общая мощность - 120 тыс. тонн в год", - отметил собеседник агентства.

Власти региона рассчитывают к 2026 году закрыть четыре ныне действующих, но уже переполненных полигона и ликвидировать около 15 крупных несанкционированных свалок.

Как сообщалось, в январе 2018 года в Орловской области введен в эксплуатацию новый комплекс переработки бытовых отходов мощностью около 200 тыс. тонн в год. Частная компания "Экосити", работающая в Орле более 10 лет, вложила в его создание около 360 млн рублей. Для организации завода была рекультивирована территория старого мусорного полигона на окраине города, предприятие заняло площадь около 2 га, и принимает на переработку отходы из самого Орла и Орловского района. Ранее ТБО приходилось складировать на свалках, потому что нескольких небольших перерабатывающих площадок мощностью от 20 до 40 тыс. тонн в год не справлялись с объемами.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
Страны
Россия
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