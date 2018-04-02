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Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в Москве и Подмосковье в ближайшие часы

Общество
2 апреля, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Порывы ветра в столице и области могут достигать 17 м/c

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в Москве и в Подмосковье в ближайшие часы с сохранением до конца суток. Соответствующее предупреждение опубликовано в понедельник на сайте Гидрометцентра.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Главные управления МЧС по Москве и Московской области также распространили экстренные предупреждения об усилении ветра в ближайшие часы. 

Спасатели советуют обходить шаткие строения и не укрываться от ветра под деревьями, а также парковать автомобили в гараже. Водителям рекомендуют во время непогоды соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

В понедельник днем в Москве облачная погода, синоптики прогнозируют до плюс 10 градусов тепла.

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