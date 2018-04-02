Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в Москве и Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в Москве и в Подмосковье в ближайшие часы с сохранением до конца суток. Соответствующее предупреждение опубликовано в понедельник на сайте Гидрометцентра.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Главные управления МЧС по Москве и Московской области также распространили экстренные предупреждения об усилении ветра в ближайшие часы.

Спасатели советуют обходить шаткие строения и не укрываться от ветра под деревьями, а также парковать автомобили в гараже. Водителям рекомендуют во время непогоды соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

В понедельник днем в Москве облачная погода, синоптики прогнозируют до плюс 10 градусов тепла.