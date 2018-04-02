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Гидрометцентр советует россиянам приготовить солнцезащитные очки и широкополые шляпы

Общество
2 апреля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

При этом, согласно прогнозу, в ближайшие два дня на большей части территории страны максимально возможный индекс ультрафиолетовой облученности будет находиться в диапазоне безопасных значений

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Гидрометцентр начал публикацию прогнозов индекса ультрафиолетовой (УФ) облученности, которые позволят предупреждать россиян об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз. Сообщение об этом было опубликовано на сайте службы в понедельник.

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"Жесткие ультрафиолетовые лучи в больших дозах пагубно влияют на глаза и кожу человека. Причем это влияние имеет свойство накапливаться в организме человека в течение всей жизни. Защитят от вредного воздействия солнечного излучения солнцезащитные очки, широкополые шляпы и крем от загара. В эти дни (пока еще не везде сошел снег) наиболее актуальным является первый вариант защиты", - напомнили в Гидрометцентре.

Уровень ультрафиолетового излучения будет оцениваться по шкале от 1 до 11. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 - среднему, от 6 до 7 - высокому, от 8 до 10 - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному. При этом при значениях индекса от 3 до 7 рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

Согласно прогнозу, в ближайшие два дня на большей части территории нашей страны максимально возможный УФИ будет находиться в диапазоне безопасных значений. Однако жителям Приморья, Северо-Кавказского федерального округа и Нижнего Поволжья специалисты Гидрометцентра рекомендуют в полуденные часы позаботиться о защите. Кроме нынешнего среднего уровня излучения, жителям этих регионов стоит учитывать влияние на здоровье его дефицит в течение зимы.

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