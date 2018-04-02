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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Карелии превысила эпидемический порог на 77%

Общество
2 апреля, 15:11 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 2, апреля. /ТАСС

Из-за повышенной заболеваемости на карантин закрыты 11 классов в трех школах республики, а также восемь групп в четырех детских садах

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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Карелии превысила уровень эпидемического порога на 77%. Специалисты рекомендуют ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщила в понедельник ТАСС замначальника отдела эпидемиологического надзора карельского управления Роспотребнадзор Людмила Шупенько.

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"В Карелии с 26 марта по 1 апреля зарегистрировано 9 тыс. 125 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. По республике уровень эпидемического порога превышен на 77,2%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости на 7,2%", - сказала Шупенько.

По ее словам, у детей 3-6 лет эпидпорог превышен на 60,1%, у школьников на 37,4%, у взрослых - на 69,8%. Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 11 классов в трех школах республики, а также восемь групп в четырех детских садах. Полностью закрыта на карантин школа № 2 в городе Кемь.

В частности, отметила представитель ведомства, для предотвращения массового распространения гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует ограничить "проведение в образовательных и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях".

По данным министерства здравоохранения Карелии, от гриппа в регионе привиты 254 тыс. человек, в том числе 44 тыс. детей. Это около 40,5% жителей региона.

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