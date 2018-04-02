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Почти 250 школ в Саратовской области закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Общество
2 апреля, 15:38 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, апреля. /ТАСС

За последнюю неделю в области зарегистрировали более 20 тыс. случаев заболевания вирусом

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САРАТОВ, 2 апреля. /ТАСС/. Почти 250 школ, а также несколько детских садов в Саратовской области приостановили занятия из-за карантина по гриппу и ОРВИ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Полностью приостановлены занятия в 248 школах в Балаковском, Энгельсском, Марксовском районах и городе Саратове. Кроме того, занятия отменены в 16 дошкольных детских образовательных учреждениях и в 29 учреждениях профессионального образования", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сроки карантина индивидуальны в каждом учреждении, в зависимости от числа заболевших учеников.

В пресс-службе добавили, что карантин вводят из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20,096 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, заболеваемость в Саратовской области в среднем выше порогового уровня на 51,5%.

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