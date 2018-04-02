Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин регламентировал время дозвона в аварийные службы управляющих компаний жилых домов

Общество
2 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Сообщается, что службы также должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство регламентировало время дозвона в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний многоквартирных домов: теперь оно составляет пять минут. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Отныне регламентировано время дозвона в службу [аварийно-диспетчерскую службу управляющих организаций] - 5 минут", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что службы также должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик". При отсутствии возможности принять звонок в течение пяти минут со звонившим необходимо связаться в течение 10 минут с момента поступления его звонка или предоставить ему возможность оставить голосовое или электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено службой в течение 10 минут после поступления. При этом уточняется, что звонок в аварийно-диспетчерскую службу может производиться и в ночное время, т. к. она должна работать круглосуточно.

Регламентируется также время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Ликвидация засоров должна происходить в течение двух часов с момента регистрации заявки, устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - в течение не более трех суток.

"При этом собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме должен быть в течение получаса с момента регистрации заявки проинформирован о планируемых сроках [ее] исполнения", - отмечается в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости