Кабмин регламентировал время дозвона в аварийные службы управляющих компаний жилых домов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство регламентировало время дозвона в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний многоквартирных домов: теперь оно составляет пять минут. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Отныне регламентировано время дозвона в службу [аварийно-диспетчерскую службу управляющих организаций] - 5 минут", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что службы также должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик". При отсутствии возможности принять звонок в течение пяти минут со звонившим необходимо связаться в течение 10 минут с момента поступления его звонка или предоставить ему возможность оставить голосовое или электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено службой в течение 10 минут после поступления. При этом уточняется, что звонок в аварийно-диспетчерскую службу может производиться и в ночное время, т. к. она должна работать круглосуточно.

Регламентируется также время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Ликвидация засоров должна происходить в течение двух часов с момента регистрации заявки, устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем - в течение не более трех суток.

"При этом собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме должен быть в течение получаса с момента регистрации заявки проинформирован о планируемых сроках [ее] исполнения", - отмечается в документе.