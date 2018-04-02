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Российские волонтеры в 2018 году обустроят первый на Полярном Урале горный приют

Общество
2 апреля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Планируется, что в проекте "Высота 868" примут участие волонтеры из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени

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ТАСС, 2 апреля. Российские волонтеры в апреле планируют отправиться к реконструированному зданию заброшенной метеостанции на горном плато массива Рай-Из на высоте 868 метров для обустройства на ее месте горного приюта. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель Межрегиональной общественной экосоциологической организации (МОЭО) "Зеленая Арктика" Алексей Рудковский.

"Проект "Высота 868" - это не только восстановление здания бывшей метеостанции, это еще и работы вокруг этого строения. Для продолжения работ добровольцы в апреле отправятся к горному массиву. В дальнейшем наша организация планирует проведение регулярных мероприятий, в частности, посещений организованных групп школьников и студентов, лекций и встреч с учеными, путешественниками и другими интересными людьми", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что участие в проекте примут волонтеры из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени. "Сейчас здание бывшей метеостанции является единственным горным приютом на Полярном Урале. Мы рассматриваем возможность создание сети таких приютов, поскольку интерес к нашей местности ежегодно растет. Спасательные службы в любой момент могут использовать его как базовый лагерь для организации спасательных работ в горах, а ученые смогут использовать это здание как научный стационар", - отметил Рудковский.

"Зеленая Арктика" учреждена в 2014 году, среди направлений ее деятельности: природоохранные акции, издание экологической литературы, экологический мониторинг, развитие добровольчества и экотуризма. Всероссийский проект "Высота 868" предполагает формирование туристско-краеведческого продукта и повышения качества оказываемых услуг российским и иностранным туристам.

Рай-Из - это горный массив, которым начинается юго-западная часть Полярного Урала. Расстояние от Салехарда до восточного подножия Рай-Иза составляет 45 км, в поперечнике массив достигает 25 км, высота - до 1177 метров. Метеостанция работала здесь с 1940-х гг., с 2009 года метеостанция заброшена, и стала местом коллективного посещения туристов.

С 2015 года волонтеры - участники проекта начали работы по очистке станции от мусора и восстановлению здания, в 2017 году активисты провели акцию, запустив там метеозонд для передачи данных о погоде.

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