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В Москве закрыли букмекерские конторы, расположенные в зданиях с детскими учреждениями

Общество
2 апреля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В прошлом году было демонтировано 78 игровых терминалов

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Букмекерские конторы, расположенные по соседству с детскими учреждениями, закрыли на территории Москвы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В 2017 году были организованы проверки мест размещения пунктов приема ставок букмекерских контор. "Особое внимание уделялось организациям, которые расположены в жилых домах и зданиях, где размещены детские, образовательные или медицинские учреждения. <...> В результате совместной работы департамента с налоговыми органами пункты приема ставок, работающие с нарушением требований к размещению, закрыли", - говорится в сообщении в пресс-службы.

По итогам мониторинга объектов азартных игр, на территории Москвы функционирует 536 пунктов приема ставок букмекерских контор, что приблизительно равно числу игорных заведений в 2009 году, который считается "расцветом" азартных игр. В тот год в Москве работало 528 казино, залов игровых автоматов, игровых клубов и подобных заведений. Одной из основных причин роста количества букмекерских контор, по мнению специалистов, является низкая ставка налога на игорный бизнес - 7 тыс. рублей. Департамент вышел с инициативой о необходимости повышения ставки налога до 50 тыс. рублей, данная инициатива была поддержана комиссией по безопасности Мосгордумы.

"Азартные игры - опасное социальное явление, с распространением которого вне специально отведенных игорных зон необходимо активно бороться. <...> Только в Москве в 2017 году в отношении организаторов незаконных азартных игр было возбуждено около 100 уголовных дел, что составляет 11%, от всех возбужденных дел в России, данный показатель говорит об эффективной работе всех заинтересованных ведомств в сфере пресечения незаконных азартных игр", - приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

В 2017 году правоохранительными органами проведено 426 проверки, в результате которых пресечена деятельность 10 казино, 65 залов игровых автоматов, 18 интернет-клубов в отношении организаторов азартных игр возбуждено 96 уголовных дел. Также в 2017 году было выявлено и демонтировано 78 терминалов.

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