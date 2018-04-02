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Порядка 4 тыс. алиментщиков в России могут признать безвестно отсутствующими

Общество
2 апреля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

После этого дети смогут получать от государства пенсию по потере кормильца

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. скрывающихся должников-алиментщиков могут быть признаны российскими судами безвестно отсутствующими. Такую оценку высказал, отвечая на вопрос ТАСС, директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Как передает корреспондент ТАСС, это позволяют вступившие в силу в декабре в 2017 года поправки в закон "Об исполнительном производстве" в отношении алиментщиков, которых не могут найти более года. "Согласно нашим оценкам, по тем материалам, которые у нас есть, порядка 4 тыс. взыскателей по алиментам имеют возможность обратиться в суд для признания должников безвестно отсутствующими", - отметил Аристов.

По его словам, после этого ребенок сможет получать от государства пенсию по потере кормильца. "Так как ребенок не получал ничего, он начнет получать средства на содержание от государства, но государство - не безвозмездная организация. После того, как должник будет обнаружен, в порядке регресса будет выставлен иск на взыскание суммы выплаченной пенсии с этого горе-папы", - пояснил глава ФССП.

Кроме того, это позволит использовать имущество должника, в том числе жилое помещение, до тех пор, пока должник не будет обнаружен (или не будет признан в дальнейшем умершим). Главный судебный пристав РФ считает, что эта мера будет носить прежде всего превентивный характер - "не каждый должник захочет быть ограничен в правах, не каждый захочет возмещать пенсии по потере кормильца".

"Мы полагаем, что люди, которые скрывают доходы, но могут платить алименты, выйдут из тени", - отметил Аристов. Таким образом, проблемными алиментщиками останутся лишь те, кто ведет маргинальный образ жизни и у кого вообще нет имущества, добавил он.

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Аристов, Дмитрий Васильевич
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